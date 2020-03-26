В Иране запретили поездки внутри страны из-за коронавируса
- Reuters
«Этот план предусматривает, что в тот или иной город могут возвращаться лица, которые проживают там. Тому, кто не проживает, не будет позволено въехать в город», — цитирует его IRINN.
В национальном штабе Ирана по противодействию коронавирусу призвали граждан, планировавших поездки по стране, отказаться от своих намерений.
При этом иранцам, находящимся в пути, рекомендовано немедленно вернуться в город своего проживания без заезда в какие-либо другие населённые пункты.
Иранские власти также вводят ограничения на все пассажирские железнодорожные, автомобильные и авиаперевозки.
25 марта в Иране за сутки заразилось коронавирусом рекордное число граждан — 2206.
Общее число заразившихся в Иране достигло 27 017, умерли 2077 заболевших.