Франция выводит войска из Ирака из-за коронавируса

Короткая ссылка
Франция временно приостанавливает деятельность военных в Ираке и возвращает военнослужащих на родину в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Франция выводит войска из Ирака из-за коронавируса
  • AFP

«При взаимодействии с правительством Ирака коалиция приняла решение скорректировать своё присутствие в Ираке и временно приостановить свою деятельность по обучению иракских сил безопасности особенно с учётом кризиса в области здравоохранения», — приводит газета Figaro текст заявления французского генштаба.

Отмечается, что участвующие в операции Chammal в Ираке военные возвращаются во Францию до нового распоряжения.

Ранее сообщалось, что число смертей от коронавируса во Франции превысило тысячу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить