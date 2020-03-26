Франция выводит войска из Ирака из-за коронавируса

Франция временно приостанавливает деятельность военных в Ираке и возвращает военнослужащих на родину в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«При взаимодействии с правительством Ирака коалиция приняла решение скорректировать своё присутствие в Ираке и временно приостановить свою деятельность по обучению иракских сил безопасности особенно с учётом кризиса в области здравоохранения», — приводит газета Figaro текст заявления французского генштаба.

Отмечается, что участвующие в операции Chammal в Ираке военные возвращаются во Францию до нового распоряжения.

Ранее сообщалось, что число смертей от коронавируса во Франции превысило тысячу.