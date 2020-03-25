Второй тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
- Reuters
Об этом сообщает Welt со ссылкой на официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.
Меркель 22 марта приняла решение отправиться на домашний карантин после информации о заражении COVID-19 врача, который делал ей прививку.
Позднее Зайберт сообщил, что Меркель чувствует себя хорошо, подключалась «по телефону и провела заседание правительства».
23 марта сообщалось, что первый результат теста оказался отрицательным.