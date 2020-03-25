Второй тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

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Второй тест канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель, как и первый, дал отрицательный результат.
Второй тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
  • Reuters

Об этом сообщает Welt со ссылкой на официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.

Меркель 22 марта приняла решение отправиться на домашний карантин после информации о заражении COVID-19 врача, который делал ей прививку. 

Позднее Зайберт сообщил, что Меркель чувствует себя хорошо, подключалась «по телефону и провела заседание правительства». 

23 марта сообщалось, что первый результат теста оказался отрицательным.

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