Второй тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Второй тест канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель, как и первый, дал отрицательный результат.

Об этом сообщает Welt со ссылкой на официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.

Меркель 22 марта приняла решение отправиться на домашний карантин после информации о заражении COVID-19 врача, который делал ей прививку.

Позднее Зайберт сообщил, что Меркель чувствует себя хорошо, подключалась «по телефону и провела заседание правительства».

23 марта сообщалось, что первый результат теста оказался отрицательным.