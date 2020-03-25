Росавиация вернёт россиян из стран Латинской Америки

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В пресс-службе Росавиации сообщили, что в ближайшее время планируется осуществить рейсы для вывоза граждан России из стран Латинской Америки.
Росавиация вернёт россиян из стран Латинской Америки
  • РИА Новости

«Авиакомпания AZUR Air» планирует выполнить рейс в Латинскую Америку для вывоза российских граждан. В плане: вылет 28 марта по маршруту Москва — Лима (Перу) — Варадеро (Куба) — Москва», — приводит агентство «Москва» сообщение пресс-службы Росавиации.

Отмечается, что в Россию планируется доставить порядка 524 россиян.

Ранее МИД России опубликовал информацию о «вывозных рейсах» для российских граждан, которые находятся в затруднительном положении за рубежом.

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