Росавиация вернёт россиян из стран Латинской Америки
- РИА Новости
«Авиакомпания AZUR Air» планирует выполнить рейс в Латинскую Америку для вывоза российских граждан. В плане: вылет 28 марта по маршруту Москва — Лима (Перу) — Варадеро (Куба) — Москва», — приводит агентство «Москва» сообщение пресс-службы Росавиации.
Отмечается, что в Россию планируется доставить порядка 524 россиян.
Ранее МИД России опубликовал информацию о «вывозных рейсах» для российских граждан, которые находятся в затруднительном положении за рубежом.