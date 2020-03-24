Саммит G20 по коронавирусу пройдёт 26 марта
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- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя Кремля, Москва получила уведомление от Эр-Рияда на этот счёт и готовится к мероприятию.
Ранее испанское правительство по итогам телефонного разговора премьера Испании Педро Санчеса и саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда сообщило, что Саудовская Аравия собирается в ближайшее время провести онлайн-саммит по ситуации с коронавирусом.
Песков заявлял, что пока преждевременно говорить, выступит ли Россия с какими-то инициативами.