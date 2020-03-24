Саммит G20 по коронавирусу пройдёт 26 марта

Саммит G20 по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, который власти Саудовской Аравии планируют провести в режиме онлайн, пройдёт 26 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя Кремля, Москва получила уведомление от Эр-Рияда на этот счёт и готовится к мероприятию.

Ранее испанское правительство по итогам телефонного разговора премьера Испании Педро Санчеса и саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда сообщило, что Саудовская Аравия собирается в ближайшее время провести онлайн-саммит по ситуации с коронавирусом.

Песков заявлял, что пока преждевременно говорить, выступит ли Россия с какими-то инициативами.