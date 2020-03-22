Число заражённых коронавирусом в Австрии превысило 3000
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии.
Уточняется, что на 10:00 мск 22 марта в стране зафиксировано 3026 инфицированных.
Всего на наличие вируса в Австрии были проверены 21,3 тыс. человек. В общей сложности девять пациентов выздоровели, девять умерли.
Ранее сообщалось, что США вышли на третье место в мире после Китая и Италии по числу заражений новой коронавирусной инфекцией COVID-19.