Число заражённых коронавирусом в Австрии превысило 3000

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Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в Австрии превысило 3 тыс.
Число заражённых коронавирусом в Австрии превысило 3000
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии.

Уточняется, что на 10:00 мск 22 марта в стране зафиксировано 3026 инфицированных.

Всего на наличие вируса в Австрии были проверены 21,3 тыс. человек. В общей сложности девять пациентов выздоровели, девять умерли.

Ранее сообщалось, что США вышли на третье место в мире после Китая и Италии по числу заражений новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

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