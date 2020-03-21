Трамп заявил, что договорился с Канадой и Мексикой о мерах на границах
- Reuters
«Мы договорились с Канадой и Мексикой о новых правилах поездок на наших южной и северной границах, чтобы остановить проникновение китайского вируса и в то же время продолжить торговлю», — приводит РИА Новости слова Трампа.
Он отметил, что провёл хорошие переговоры с лидерами Канады и Мексики.
Ранее сообщалось, что Трамп намерен отменить личную встречу с лидерами стран G7 в июне и провести переговоры по видеосвязи из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.