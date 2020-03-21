Трамп заявил, что договорился с Канадой и Мексикой о мерах на границах

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с Канадой и Мексикой по ограничительным мерам на границах Соединённых Штатов из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Трамп заявил, что договорился с Канадой и Мексикой о мерах на границах
  • Reuters

«Мы договорились с Канадой и Мексикой о новых правилах поездок на наших южной и северной границах, чтобы остановить проникновение китайского вируса и в то же время продолжить торговлю», — приводит РИА Новости слова Трампа.

Он отметил, что провёл хорошие переговоры с лидерами Канады и Мексики.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен отменить личную встречу с лидерами стран G7 в июне и провести переговоры по видеосвязи из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить