Во Франции за сутки выявили более 1600 случаев заражения коронавирусом

Во Франции за сутки выявили 1617 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число инфицированных превысило 12 тыс., 450 заболевших скончались.

Об этом сообщил глава Генеральной дирекции здравоохранения Франции Жером Саломон. Трансляция его выступления велась в Twitter ведомства.

«На сегодня (20 марта. — RT) во Франции 12 612 человек заболели, число умерших составляет 450», — заявил он.

При этом во Франции госпитализированы 5226 заражённых коронавирусом, из них 1297 находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.

Ранее сообщалось о 10 995 случаях заражения COVID-19 во Франции.

Французский президент Эммануэль Макрон назвал ситуацию с коронавирусом самым серьёзным кризисом в области здравоохранения в стране за столетие.