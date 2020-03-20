Во Франции за сутки выявили более 1600 случаев заражения коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщил глава Генеральной дирекции здравоохранения Франции Жером Саломон. Трансляция его выступления велась в Twitter ведомства.
«На сегодня (20 марта. — RT) во Франции 12 612 человек заболели, число умерших составляет 450», — заявил он.
При этом во Франции госпитализированы 5226 заражённых коронавирусом, из них 1297 находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.
Ранее сообщалось о 10 995 случаях заражения COVID-19 во Франции.
Французский президент Эммануэль Макрон назвал ситуацию с коронавирусом самым серьёзным кризисом в области здравоохранения в стране за столетие.