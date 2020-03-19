Двое турецких военных погибли в столкновении с террористами в Сирии

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Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что двое турецких военных погибли при столкновении с террористами у трассы М4 в Сирии.
Двое турецких военных погибли в столкновении с террористами в Сирии
  • Reuters

«19 марта в ходе инженерной разведки трассы М4 в районе населённого пункта Мханбель турецкие военнослужащие подверглись нападению со стороны боевиков одной из неподконтрольных Турции террористических группировок. В ходе боестолкновения двое турецких военнослужащих погибли», — говорится в сообщении центра.

Отмечается, что российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооружённых формирований отказаться от вооружённых провокаций и встать на путь мирного урегулирования в подконтрольных им районах.

16 марта военнослужащие России и Турции приступили к совместному патрулированию участка трассы М4 в сирийском Идлибе на основании соглашения, подписанного Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 5 марта в Москве.

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