Двое турецких военных погибли в столкновении с террористами в Сирии

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что двое турецких военных погибли при столкновении с террористами у трассы М4 в Сирии.

«19 марта в ходе инженерной разведки трассы М4 в районе населённого пункта Мханбель турецкие военнослужащие подверглись нападению со стороны боевиков одной из неподконтрольных Турции террористических группировок. В ходе боестолкновения двое турецких военнослужащих погибли», — говорится в сообщении центра.

Отмечается, что российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооружённых формирований отказаться от вооружённых провокаций и встать на путь мирного урегулирования в подконтрольных им районах.

16 марта военнослужащие России и Турции приступили к совместному патрулированию участка трассы М4 в сирийском Идлибе на основании соглашения, подписанного Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 5 марта в Москве.