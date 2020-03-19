Метро Лондона ограничивает работу из-за коронавируса

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Лондонcкий метрополитен ограничивает работу из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Метро Лондона ограничивает работу из-за коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщил оператор лондонского транспорта TfL.

«С завтрашнего дня (19 марта. — RT) до 40 станций метро Лондона, которые не являются пересадочными узлами на другие линии, будут закрыты до дальнейшего уведомления», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, с пятницы, 20 марта, полностью прекращает работу линия «Ватерлоо-энд-Сити» (Waterloo & City line). 

«Я призываю лондонцев использовать общественный транспорт только в случае крайней необходимости», — приводится заявление мэра британской столицы Садика Хана.

Ранее число летальных исходов от последствий заражения коронавирусом в Великобритании увеличилось до 104.

Всего в королевстве подтверждено 2626 случаев заражения COVID-19.

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