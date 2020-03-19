Трамп одобрил закон о поддержке пострадавших от COVID-19
- Reuters
«Сегодня я подписал закон... который вводит дополнительные расходы и другие изменения в законодательства, чтобы помочь стране ответить на вспышку коронавируса», — указано в заявлении американского лидера, которое цитирует РИА Новости.
Закон предполагает расширение социальных гарантий из-за эпидемии коронавируса в Соединённых Штатах. В том числе документ даёт возможность бесплатного прохождения теста на коронавирус тем, кому это необходимо.
Ранее сообщалось, что американский конгрессмен Марио Диас-Баларт заразился коронавирусом.