Трамп одобрил закон о поддержке пострадавших от COVID-19

Американский президент Дональд Трамп сообщил о подписании принятого конгрессом закона о поддержке пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Сегодня я подписал закон... который вводит дополнительные расходы и другие изменения в законодательства, чтобы помочь стране ответить на вспышку коронавируса», — указано в заявлении американского лидера, которое цитирует РИА Новости.

Закон предполагает расширение социальных гарантий из-за эпидемии коронавируса в Соединённых Штатах. В том числе документ даёт возможность бесплатного прохождения теста на коронавирус тем, кому это необходимо.

Ранее сообщалось, что американский конгрессмен Марио Диас-Баларт заразился коронавирусом.