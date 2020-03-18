Число заражённых COVID-19 во Франции достигло 9134
- Reuters
Об этом сообщает France Info.
Отмечается, что число инфицированных за сутки в стране увеличилось на 1,4 тыс.
Уточняется, в результате болезни скончались 264 человека.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 самым серьёзным кризисом в области здравоохранения в стране за столетие.
14 марта россиянка, проживающая в Испании со своей семьёй, прокомментировала в беседе с Nation News ситуацию с коронавирусом.