Число заражённых COVID-19 во Франции достигло 9134

Во Франции число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось до 9134.

Об этом сообщает France Info.

Отмечается, что число инфицированных за сутки в стране увеличилось на 1,4 тыс.

Уточняется, в результате болезни скончались 264 человека.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 самым серьёзным кризисом в области здравоохранения в стране за столетие.

14 марта россиянка, проживающая в Испании со своей семьёй, прокомментировала в беседе с Nation News ситуацию с коронавирусом.