У звукорежиссёра-фрилансера RT France выявлен коронавирус

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У Орельяна Бертеля, звукорежиссёра RT France, выявлен коронавирус.
У звукорежиссёра-фрилансера RT France выявлен коронавирус
  • © Sebastian Gollnow/dpa
  • globallookpress.com

Как сообщили в пресс-службе телеканала, все десять членов технической команды, которые работали с Бертелем, а также два сотрудника RT (выпускающий редактор и суфлёр) были помещены на карантин на 14 дней.

Ранее стало известно, что у журналиста RT France Фабьяна Леви (Fabien Levy, работает под псевдонимом Фабьян Рив, Fabien Rives) был диагностирован коронавирус во время поездки в Словению, в настоящее время он находится на карантине в госпитале Любляны.

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