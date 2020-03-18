У звукорежиссёра-фрилансера RT France выявлен коронавирус

У Орельяна Бертеля, звукорежиссёра RT France, выявлен коронавирус.

Как сообщили в пресс-службе телеканала, все десять членов технической команды, которые работали с Бертелем, а также два сотрудника RT (выпускающий редактор и суфлёр) были помещены на карантин на 14 дней.

Ранее стало известно, что у журналиста RT France Фабьяна Леви (Fabien Levy, работает под псевдонимом Фабьян Рив, Fabien Rives) был диагностирован коронавирус во время поездки в Словению, в настоящее время он находится на карантине в госпитале Любляны.