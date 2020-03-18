В Колумбии объявлен режим чрезвычайной ситуации
- Reuters
Трансляция его выступления велась в Twitter.
«Мы приняли решение объявить чрезвычайное положение в соответствии с положениями статьи 215 нашей политической конституции», — заявил Дуке.
Он также обязал пожилых граждан страны не покидать дома.
«Мы ввели обязательную профилактическую изоляцию с 7:00 пятницы, 20 марта до 31 мая. Все взрослые старше 70 лет должны оставаться в своих домах в безопасности», — подчеркнул колумбийский президент.
Как уточняет РИА Новости, в Колумбии зафиксировано 75 случаев заражения COVID-19.
Ранее Колумбия закрыла границу с Венесуэлой из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.