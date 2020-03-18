В Колумбии объявлен режим чрезвычайной ситуации

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Президент Колумбии Иван Дуке во время обращения к нации объявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.
В Колумбии объявлен режим чрезвычайной ситуации
  • Reuters

Трансляция его выступления велась в Twitter.

«Мы приняли решение объявить чрезвычайное положение в соответствии с положениями статьи 215 нашей политической конституции», — заявил Дуке.

Он также обязал пожилых граждан страны не покидать дома.

«Мы ввели обязательную профилактическую изоляцию с 7:00 пятницы, 20 марта до 31 мая. Все взрослые старше 70 лет должны оставаться в своих домах в безопасности», — подчеркнул колумбийский президент.

Как уточняет РИА Новости, в Колумбии зафиксировано 75 случаев заражения COVID-19.

Ранее Колумбия закрыла границу с Венесуэлой из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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