В ЕК призвали разблокировать внутренние границы Евросоюза

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала разблокировать внутренние границы Евросоюза, чтобы решить проблему заторов и предоставить людям возможность вернуться домой.
В ЕК призвали разблокировать внутренние границы Евросоюза
  • Reuters

Трансляция пресс-конференции по итогам видеосаммита лидеров ЕС велась в Twitter главы ЕК.

«Абсолютно необходимо разблокировать внутренние границы как можно скорее... Слишком много людей застряло на границах, они не могут попасть домой, и им надо помочь вернуться. Недопустимо много транспортных пробок, в которых простаивают фуры с грузами», — подчеркнула фон дер Ляйен.

По её словам, сложившаяся ситуация негативно влияет на функционирование внутреннего рынка ЕС и создаёт барьеры на рынке труда.

Глава ЕК сообщила, что страны ЕС, в частности, обсуждали создание «зелёных коридоров» для быстрого пропуска грузов через внутренние границы.

«Я много говорила по телефону с премьер-министром Польши о напряжённости на польских границах... об организации зеленых коридоров для быстрого пропуска грузовиков. Но и о помощи тем, кто застрял на границе», — добавила она, уточнив, что речь идёт о гражданах Эстонии, Латвии и Литвы, которым необходимо вернуться на родину через территорию Польши.

В Еврокомиссии призвали к более гибкому подходу при контроле на границах внутри ЕС.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о закрытии на 30 дней границ ЕС и Шенгенской зоны с 17 марта из-за распространения коронавирусной инфекции.

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