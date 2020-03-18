В Турции зафиксирована первая смерть от последствий коронавируса

В Турции зафиксирована первая смерть от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число заболевших в стране за сутки увеличилось вдвое — до 98 человек, сообщил турецкий Минздрав.

«У нас сегодня (17 марта. — RT) первый случай смерти от коронавируса, скончался 89-летний пациент, который контактировал с больным, заразившимся в Китае», — заявил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.

Трансляция его выступления велась в Twitter.

11 марта сообщалось о первом случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Турции.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе со «Взглядом» оценил потери отрасли в случае закрытия Турции на карантин.