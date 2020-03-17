Компания «Конкорд» готовит иск к правительству США на $50 млрд

Российская компания «Конкорд» готовит иск к правительству США, заявил предприниматель Евгений Пригожин.

Об этом сообщает ФАН.

«Считаю, что на этом судебное разбирательство между «Конкордом» и правительством США не закончено. В настоящий момент готовится иск «Конкорд» против США» за незаконное преследование и санкции на сумму $50 млрд», — заявил Пригожин.

Ранее сообщалось, что суд в США удовлетворил ходатайство прокуроров о прекращении дела в отношении российской компании «Конкорд менеджмент» по обвинению в якобы «вмешательстве» в американские президентские выборы.

В середине февраля 2018 года Минюст США и спецпрокурор Роберт Мюллер предъявили ряд обвинений российским компаниям и некоторым гражданам по делу так называемых русских троллей. Им инкриминировали сбор разведданных, использование похищенных личных данных граждан США и организацию протестов.

В их число попали Агентство интернет-исследований, «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг», а также сам Пригожин и ещё 12 россиян.