Прокуроры в США просят прекратить дело в отношении российской компании

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Прокуроры попросили американский суд прекратить дело в отношении российской компании «Конкорд Менеджмент» по обвинению в так называемом «вмешательстве в выборы в США».

«Продолжение этого уголовного преследования в отношении «Конкорда», российской компании, которая не имеет присутствия в США,... не соответствует интересам правосудия в нашей стране или её национальной безопасности», — говорится в ходатайстве прокуроров.

В середине февраля 2018 года Минюст США и спецпрокурор Роберт Мюллер предъявили ряд обвинений российским компаниям по делу о так называемом «вмешательстве России» в выборы президента Соединённых Штатов в 2016 году.

В их число попали Агентство интернет-исследований, «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» и «Конкорд Кейтеринг», а также бизнесмен Евгений Пригожин и ещё 12 россиян.

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