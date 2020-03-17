Прокуроры в США просят прекратить дело в отношении российской компании
«Продолжение этого уголовного преследования в отношении «Конкорда», российской компании, которая не имеет присутствия в США,... не соответствует интересам правосудия в нашей стране или её национальной безопасности», — говорится в ходатайстве прокуроров.
В середине февраля 2018 года Минюст США и спецпрокурор Роберт Мюллер предъявили ряд обвинений российским компаниям по делу о так называемом «вмешательстве России» в выборы президента Соединённых Штатов в 2016 году.
В их число попали Агентство интернет-исследований, «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» и «Конкорд Кейтеринг», а также бизнесмен Евгений Пригожин и ещё 12 россиян.