В Иране более 100 человек скончались за сутки из-за коронавируса

За сутки в Иране 113 человек скончались от коронавирусной инфекции COVID-19, число жертв возросло до 724.

«С полудня вчерашнего дня было выявлено 1209 новых случаев заражения коронавирусом, в общей сложности число заражённых достигло 13 938. К настоящему моменту выздоровели 4590 человек. За прошедшие сутки скончались 113 человек, за счёт чего общее число жертв возросло до 724», — приводит РИА Новости слова советника министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что антииранские санкции американского президента Дональда Трампа на фоне ситуации с COVID-19 являются разновидностью медицинского терроризма.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.