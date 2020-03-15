На маршруте российско-турецкого патруля в Идлибе произошли провокации
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- РИА Новости
«Протяжённость маршрута совместного патруля была сокращена из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции радикальными бандформированиями. Для реализации провокаций террористы пытались задействовать в качестве живого щита мирных жителей, в том числе женщин и детей», — приводит РИА Новости сообщение российского Минобороны.
В связи с этим маршрут был сокращён.
Отмечается, что турецкой стороне предоставлено дополнительное время для принятия мер по нейтрализации террористических группировок и обеспечения безопасности совместного патрулирования трассы М4.
Ранее сообщалось, что российские и турецкие военные приступили к первому совместному патрулированию трассы М4 в сирийской провинции Идлиб.