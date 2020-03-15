Экономист оценил включение двух российских компании в чёрный список в США

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Полина Полетаева
Эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал RT сообщение о том, что США включили две российские компании в чёрный список.
Экономист оценил включение двух российских компании в чёрный список в США
  • Reuters

«Тут экономической составляющей не так много. Это чисто политическое решение, на мой взгляд. Это те же санкции, которые пытаются вводить США в одностороннем порядке, только конкретные их проявления и фракции. Поскольку Соединённые Штаты уже увидели, что такие широкомасштабные акции в течение длительного времени на нашу страну не производят никакого экономического впечатления, они пытаются действовать точечным методом», — сказал он.

Экономист отметил, что «исход уже ясен».

«Американцы за почти пятилетие санкций должны были понять, что на нас почти никакого влияния не оказывается. Наша экономика как функционировала, так и функционирует. Она не в блестящем положении, это мы должны признать, но ни краха, ни кризиса, ни «разорванности в клочья», как говорил Обама, не наблюдается и наблюдаться в ближайшее время, я думаю, не будет», — добавил Беляев.

Ранее Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли США запретило американским фирмам экспортировать товары и услуги российским компаниям «Авилон» и «Техномар».

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