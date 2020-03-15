Российские военные доставили продукты и канцелярские принадлежности в школу в САР

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Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) привезли в школу сирийского города Эль-Камышлы продукты и канцелярские принадлежности.
Российские военные доставили продукты и канцелярские принадлежности в школу в САР
  • globallookpress.com

«На территории сирийского Заевфратья ЦПВС проводит акцию по результатам мониторинга гуманитарной обстановки комендантами постконфликтного урегулирования», — цитирует ТАСС офицера ЦПВС Олега Гаврилова.

Уточняется, что в школу доставлены продуктовые наборы и портфели с канцелярскими принадлежностями.

26 января военные из российского ЦПВС доставили гуманитарную помощь в один из наиболее пострадавших районов Алеппо — Мугаир.

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