Российские военные доставили продукты и канцелярские принадлежности в школу в САР
- globallookpress.com
«На территории сирийского Заевфратья ЦПВС проводит акцию по результатам мониторинга гуманитарной обстановки комендантами постконфликтного урегулирования», — цитирует ТАСС офицера ЦПВС Олега Гаврилова.
Уточняется, что в школу доставлены продуктовые наборы и портфели с канцелярскими принадлежностями.
26 января военные из российского ЦПВС доставили гуманитарную помощь в один из наиболее пострадавших районов Алеппо — Мугаир.