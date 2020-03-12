Эксперт оценил отношения России и Финляндии

Короткая ссылка
Финский публицист доктор общественно-политических наук Йохан Бекман оценил отношения России и Финляндии.
Эксперт оценил отношения России и Финляндии
  • Pixabay

Об этом сообщает ФАН.

«Отношения развиваются крайне положительно в очень сложных международных условиях. Между нами нет табу или вопросов, которые нельзя обсудить. Наши президенты регулярно общаются», — заявил он на пресс-конференции в медиагруппе «Патриот».

По его словам, финский народ поддерживает конструктивные отношения с Россией.

Кроме того, напомнил Бекман, тысячи русско-финских семей живут в Финляндии.

Ранее заместитель генерального директора петербургского ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» Анна Невинская в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила туристические отношения между Россией и Финляндией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить