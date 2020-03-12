Эксперт оценил отношения России и Финляндии
- Pixabay
Об этом сообщает ФАН.
«Отношения развиваются крайне положительно в очень сложных международных условиях. Между нами нет табу или вопросов, которые нельзя обсудить. Наши президенты регулярно общаются», — заявил он на пресс-конференции в медиагруппе «Патриот».
По его словам, финский народ поддерживает конструктивные отношения с Россией.
Кроме того, напомнил Бекман, тысячи русско-финских семей живут в Финляндии.
Ранее заместитель генерального директора петербургского ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» Анна Невинская в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила туристические отношения между Россией и Финляндией.