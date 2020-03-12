Россия передала Ирану тесты для диагностики коронавируса

Россия передала Ирану тесты на 50 тысяч исследований для диагностики коронавирусной инфекцией COVID-2019.

Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«В связи с ухудшением эпидемической ситуации в Исламской Республике Иран из-за распространения новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзор предоставил на безвозмездной основе тест-системы для лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции в объеме 500 наборов на 50 000 исследований», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также тесты были переданы Узбекистану, Таджикистану, Туркменистану, Монголии и КНДР.

Всего Россия передала порядка 800 тест-систем для лабораторной диагностики COVID-19, которые позволят специалистам провести 80 тысяч исследований.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.