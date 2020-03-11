В Минобороны России сообщили о гибели военного в ДТП в Сирии

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Военнослужащий-контрактник погиб в результате ДТП, которое произошло из-за технической неисправности автомобиля в Сирии. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Минобороны России.
В Минобороны России сообщили о гибели военного в ДТП в Сирии
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«11 марта 2020 года, двигаясь в составе колонны по горному участку автодороги общего пользования Аль-Кадмус-Банияс (Сирия), автомобиль Урал-4320 авиабазы Хмеймим съехал в кювет, допустив столкновение с придорожной постройкой», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Как отмечается, в результате ДТП «погиб военнослужащий-контрактник, находившийся в кабине автомобиля».

«Причиной дорожно-транспортного происшествия могла стать техническая неисправность автомобиля», — добавили в ведомстве.

7 марта СМИ писали, что 30 человек стали жертвами столкновения бензовоза и двух автобусов в Сирии. 

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