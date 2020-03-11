Стали известны подробности задержания в США россиянина Кирилла Фирсова

ФБР провело контрольную закупку через онлайн-магазин deer.io, который, по мнению американской стороны, администрировал россиянин Кирилл Фирсов, получило ордер на его арест, после чего задержало гражданина России по прилёте в Нью-Йорк, выяснил RT, изучив документы ФБР и судов.

По мнению американской стороны, Фирсов администрировал и управлял онлайн-магазином deer.io, через который якобы осуществлялась незаконная торговля персональными данными и аккаунтами для e-mail- и SMM-рассылок.

4 и 5 марта ФБР провело контрольную закупку примерно двух тысяч игровых аккаунтов через deer.io, расплачивались оперативники биткоинами.

Обнаружилось, что в купленных аккаунтах содержится персональная информация, в частности номера соцстрахования жителей Сан-Диего, штат Калифорния.

6 марта ФБР получило в окружном суде штата ордер на арест Фирсова.

7 марта Фирсов прибыл в Нью-Йорк рейсом из Москвы. В аэропорту он был остановлен сотрудником таможенной службы, который идентифицировал его по фотографии из ориентировки.

Там же, в аэропорту, как лицо, объявленное в розыск штатом Калифорния, Фирсова опознали и агенты ФБР.

Он был помещён под стражу в одном из полицейских участков Манхэттена.

Как выяснил RT, Фирсова 11 марта под конвоем федеральных маршалов должны отправить в Калифорнию.

Фирсовым занимается подразделение ФБР из Сан-Диего.

Прокурор Южного округа США Роберт Шелдон Брюер обвиняет Фирсова в совершении двух преступлений.

В первом случае, по данным следствия, он сознательно мошенническим способом привлекал покупателей на платформе deer.io. Товаром служили полученные без разрешения эмитента учётные записи и пароли клиентов некоей калифорнийской компании, связанной с разработкой компьютерных игр.

Эти данные использовались для получения денежных средств или иных представляющих ценность объектов. Речь идёт как о региональной, так и о международной торговле.

Кроме того, Фирсова подозревают в пособничестве торговле фальшивыми или подлинными аутентификационными данными — именами, датами рождения и номерами социального страхования граждан США.

Кириллу Фирсову 29 лет, он родом из Краснодара, по последнему месту жительства зарегистрирован в подмосковных Мытищах. В аккаунте Twitter россиянин называет себя веб-разработчиком и исследователем систем безопасности.

Он неоднократно побеждал в проводимых крупной российской IT-фирмой Positive Technologies киберсоревнованиях по «контролируемому взлому» в рамках киберфестиваля Positive Hack Days.

Фирсов обучался в Московском пограничном институте ФСБ России. Согласно базе данных «Контур.Фокус», в 2016 году Фирсов зарегистрировал ИП по профилю «разработка программного обеспечения», но в том же году его и закрыл.

Ранее стало известно, что 7 марта в Нью-Йорке был задержан гражданин России Кирилл Фирсов, который подозревается в продаже персональных данных.

Подробнее — в материале RT.