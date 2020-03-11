Посольство России сообщило подробности задержания россиянина в США

Посольство России в Нью-Йорке сообщило подробности задержания россиянина Кирилла Фирсова, которого подозревают в продаже персональных данных.

«Генконсульство получило уведомление о задержании россиянина Фирсова. Мы находимся на связи с правоохранительными органами», — приводит Интерфакс сообщение ведомства.

В консульстве уточнили, что россиянин на данный момент находится в тюрьме города Нью-Йорка «Manhattan Detention Complex». На его задержании настаивало отделение ФБР в Сан-Диего.

Ранее сообщалось, что 7 марта в аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке Фирсова задержали по подозрению в продаже персональных данных через онлайн-платформу.