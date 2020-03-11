Посольство России сообщило подробности задержания россиянина в США

Короткая ссылка
Посольство России в Нью-Йорке сообщило подробности задержания россиянина Кирилла Фирсова, которого подозревают в продаже персональных данных.
Посольство России сообщило подробности задержания россиянина в США
  • Reuters

«Генконсульство получило уведомление о задержании россиянина Фирсова. Мы находимся на связи с правоохранительными органами», — приводит Интерфакс сообщение ведомства.

В консульстве уточнили, что россиянин на данный момент находится в тюрьме города Нью-Йорка «Manhattan Detention Complex». На его задержании настаивало отделение ФБР в Сан-Диего.

Ранее сообщалось, что 7 марта в аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке Фирсова задержали по подозрению в продаже персональных данных через онлайн-платформу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить