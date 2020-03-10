У генсека испанской партии диагностировали коронавирус

У генерального секретаря испанской партии VOX Хавьера Ортеги обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз политсилы.

«Сегодня мы узнали, что результат анализов Хавьера Ортеги на COVID-19 оказался положительным», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в связи с этим все депутаты партии переведены на удалённую работу.

Вместе с этим в VOX извинились перед гражданами Испании за общее собрание партии, которое было проведено 8 марта. Уточняется, что мероприятие посетили около 9 тыс. человек.

Ранее стало известно, что у министра культуры Франции Франка Риестера диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.