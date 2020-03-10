Суд в США заявил об ответственности Ирана за похищение экс-агента ФБР
- Reuters
В документе отмечается, что судья удовлетворит иск родственников Левинсона за отсутствием действий со стороны ответчика — Ирана, не направившего представителей в суд, передаёт РИА Новости.
Уточняется, что они требовали до $1,5 млрд компенсации.
«Никто не знает судьбу Левинсона. Если он жив, то его удерживают в заложниках дольше всех в американской истории», — заявил судья, отметив, что за это «однозначно» отвечает Иран.
В июле 2017 года американский лидер Дональд Трамп призвал Иран вернуть США Роберта Левинсона, которого удерживают более десяти лет, а также потребовал «освобождения Сиамака и Бакера Намази, захваченных при администрации Обамы, и других американцев, несправедливо заключённых в Иране».
В 2019 году госсекретарь США Майк Помпео также потребовал от властей Ирана освободить задержанных граждан.