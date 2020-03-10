Суд в США заявил об ответственности Ирана за похищение экс-агента ФБР

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Суд в США постановил, что Иран отвечает за «удержание в заложниках и пытки» экс-агента ФБР и предполагаемого информатора ЦРУ Роберта Левинсона. Об этом говорится в решении федерального судьи в Вашингтоне Тимоти Келли.
Суд в США заявил об ответственности Ирана за похищение экс-агента ФБР
  • Reuters

В документе отмечается, что судья удовлетворит иск родственников Левинсона за отсутствием действий со стороны ответчика — Ирана, не направившего представителей в суд, передаёт РИА Новости.

Уточняется, что они требовали до $1,5 млрд компенсации.

«Никто не знает судьбу Левинсона. Если он жив, то его удерживают в заложниках дольше всех в американской истории», — заявил судья, отметив, что за это «однозначно» отвечает Иран.

В июле 2017 года американский лидер Дональд Трамп призвал Иран вернуть США Роберта Левинсона, которого удерживают более десяти лет, а также потребовал «освобождения Сиамака и Бакера Намази, захваченных при администрации Обамы, и других американцев, несправедливо заключённых в Иране».

В 2019 году госсекретарь США Майк Помпео также потребовал от властей Ирана освободить задержанных граждан.

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