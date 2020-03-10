Глава аппарата Белого дома ушёл на карантин из-за COVID-2019
«Он не испытывает никаких симптомов, согласно стандартным мерам предосторожности врачей, он будет оставаться дома до среды», — цитирует ТАСС официального представителя законодателя Бена Уильямсона.
Отмечается, что обследование Медоуза на предмет наличия коронавируса дало отрицательный результат.
Ранее губернатор американского штата Орегон Кейт Браун объявила о введении режима чрезвычайной ситуации в штате в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.