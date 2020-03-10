Глава аппарата Белого дома ушёл на карантин из-за COVID-2019

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Конгрессмен США Марк Медоуз принял решение оставаться дома до 11 марта из-за того что около 10 дней назад контактировал с человеком, заразившимся коронавирусом COVID-2019.

«Он не испытывает никаких симптомов, согласно стандартным мерам предосторожности врачей, он будет оставаться дома до среды», — цитирует ТАСС официального представителя законодателя Бена Уильямсона.

Отмечается, что обследование Медоуза на предмет наличия коронавируса дало отрицательный результат.

Ранее губернатор американского штата Орегон Кейт Браун объявила о введении режима чрезвычайной ситуации в штате в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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