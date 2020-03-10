Президент Боливии подписала указ об отставке министра обороны

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Президент Боливии Жанин Аньес подписала указ о том, что назначение министра обороны страны Луиса Фернандо Лопеса признаётся недействительным.

«Министр Йерко Нуньес сообщил, что из уважения к независимости органов власти назначение Луиса Фернандо Лопеса признаётся недействительным», — цитирует РИА Новости сообщение администрации президента в Twitter.

Отмечается, что правительство Жанин Аньес действует согласно конституции страны.

18 февраля председатель высшего избирательного суда Боливии заявил, что 60% кандидатов, получивших предупреждения, были отстранены от участия в выборах.

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