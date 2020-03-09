Посольство выясняет информацию о заразившемся COVID-19 россиянине в ОАЭ

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Российское посольство в ОАЭ проверяет появившуюся информацию о заражении россиянина коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе дипмиссии.
Посольство выясняет информацию о заразившемся COVID-19 россиянине в ОАЭ
  • Reuters

«Пока не получали в адрес посольства информации на этот счёт», — приводит ТАСС сообщение.

В дипмиссии рассказали, что ведут работу с «компетентными органами», чтобы российским дипломатам была предоставлена информация о новом заболевшем россиянине.

«Пока не можем прокомментировать до выяснения обстоятельств», — добавили в посольстве.

Ранее Министерство здравоохранения ОАЭ сообщило, что в стране выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, один из заразившихся — россиянин.

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