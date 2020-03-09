Посольство выясняет информацию о заразившемся COVID-19 россиянине в ОАЭ
- Reuters
«Пока не получали в адрес посольства информации на этот счёт», — приводит ТАСС сообщение.
В дипмиссии рассказали, что ведут работу с «компетентными органами», чтобы российским дипломатам была предоставлена информация о новом заболевшем россиянине.
«Пока не можем прокомментировать до выяснения обстоятельств», — добавили в посольстве.
Ранее Министерство здравоохранения ОАЭ сообщило, что в стране выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, один из заразившихся — россиянин.