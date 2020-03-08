Во Франции число случаев заражения COVID-19 достигло 1126

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 во Франции достигло 1126.

Об этом информирует BFMTV.

Отмечается, что за сутки в стране выявили 177 новых случаев COVID-19.

19 человек погибли от последствий заражения.

Ранее сообщалось, что в Италии от коронавирусной инфекции скончались 366 человек.