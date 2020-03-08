Во Франции число случаев заражения COVID-19 достигло 1126
Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 во Франции достигло 1126.
- Reuters
Об этом информирует BFMTV.
Отмечается, что за сутки в стране выявили 177 новых случаев COVID-19.
19 человек погибли от последствий заражения.
Ранее сообщалось, что в Италии от коронавирусной инфекции скончались 366 человек.
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