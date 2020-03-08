В Британии число подтверждённых случаев заражения COVID-19 достигло 273
Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Великобритании достигло 273.
- Reuters
Об этом информирует Sky News со ссылкой на управление здравоохранения Великобритании.
Отмечается, что за сутки было выявлено 67 новых случаев.
Ранее сообщалось, что президент североитальянской области Пьемонт Альберто Чирио заразился COVID-2019.
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