В Британии число подтверждённых случаев заражения COVID-19 достигло 273

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Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Великобритании достигло 273.
В Британии число подтверждённых случаев заражения COVID-19 достигло 273
  • Reuters

Об этом информирует Sky News со ссылкой на управление здравоохранения Великобритании.

Отмечается, что за сутки было выявлено 67 новых случаев.

Ранее сообщалось, что президент североитальянской области Пьемонт Альберто Чирио заразился COVID-2019.

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