Египтянин скончался при падении с пирамиды в Гизе

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Египтянин скончался при падении с пирамиды Хефрена в Гизе.
Египтянин скончался при падении с пирамиды в Гизе
  • Reuters

Об этом сообщает портал al-Masry al-Youm со ссылкой на Министерство туризма и древностей Египта.

Отмечается, что молодой египтянин упал со 135-метровой пирамиды и скончался.

«Дело передано в прокуратуру, проводятся необходимые следственные мероприятия», — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Австралии будут патрулировать популярные среди туристов территории для того, чтобы исключить опасные инциденты.

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