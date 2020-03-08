Египтянин скончался при падении с пирамиды в Гизе
- Reuters
Об этом сообщает портал al-Masry al-Youm со ссылкой на Министерство туризма и древностей Египта.
Отмечается, что молодой египтянин упал со 135-метровой пирамиды и скончался.
«Дело передано в прокуратуру, проводятся необходимые следственные мероприятия», — отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Австралии будут патрулировать популярные среди туристов территории для того, чтобы исключить опасные инциденты.