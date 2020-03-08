Моди передал 8 марта свои аккаунты женщинам на один день

Премьер-министр Индии Нарендра Моди передал на 8 марта свои аккаунты в соцсетях женщинам в честь Международного женского дня.

«Поздравляю с Международным женским днём! Как я уже говорил несколько дней назад, я выхожу (из аккаунтов. — RT). В течение этого дня семь отобранных женщин будут делиться своим жизненным опытом и, возможно, общаться с вами через мои аккаунты в социальных сетях», — сообщил премьер в Twitter.

Ранее Моди говорил, что готов передать свои социальные сети женщинам, «которые вдохновляют», и призвал сообщать об интересных и выдающихся женщинах.

Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днём.