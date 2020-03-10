Американский актёр Деннис Миллер стал ведущим нового проекта на RT America

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RT America запускает новый интервью-проект Dennis Miller +1, ведущим которого стал американский актёр, комментатор, комик и пятикратный обладатель премии Emmy Деннис Миллер.
Американский актёр Деннис Миллер стал ведущим нового проекта на RT America
  • Reuters

Новые эпизоды будут выходить еженедельно по понедельникам и средам.

«Я иду по стопам живой легенды телевидения — Ларри Кинга, с которым мне довелось сотрудничать в прошлом году. Теперь я буду рад работать с ним регулярно. Что мне нравится в формате интервью? Когда ведущий задаёт вопрос, слушает ответ, а затем органично переходит к следующему вопросу. Я здесь не для того, чтобы любоваться собой. Мы будем разговаривать — по-настоящему!» — сказал Миллер.

Миллер входил в актёрский состав вечерней музыкально-юмористической программы Saturday Night Live с 1985 по 1991 год. Позднее он вёл собственные шоу на Tribune Entertainment, HBO и CNBC.

Глава RT America Михаил Солодовников заявил, что новый проект с Миллером «идеально подойдёт интеллектуалам, жаждущим тонкого юмора».

«Первый выпуск мы представили в мобильном приложении Portable.TV — за несколько дней до телепремьеры», — сообщил он.

В первом выпуске программы гостем Миллера стал актёр и комик Джефф Данэм.

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