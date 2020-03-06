Никита Высоцкий обратится к юристам из-за фото отца в рекламе ФБР

Никита Высоцкий, сын советского артиста Владимира Высоцкого, прокомментировал в беседе с RT использование фотографии отца в рекламе ФБР. Он заявил, что намерен обратиться к юристам по этому вопросу.

«Безусловно, что-то надо будет сделать. Я поговорю с юристами (и уже с некоторыми поговорил), и с братом со своим, и с представителями Марины Влади. Это сделано без нашего согласия и в этом смысле незаконно... Использовать образ отца моего они не имели права», — сказал Высоцкий.

Он отметил, что судиться в США с ФБР достаточно сложно и дорого.

«Надо посмотреть, надо всё взвесить, безусловно, отреагировать надо. Высоцкий не должен быть чем-то, что на дороге валяется. Его образ важен миллионам людей, поэтому отреагировать надо», — подчеркнул он.

Ранее ФБР разместило на своей странице в Facebook рекламу ведомства на русском языке с кадром из телесериала «Место встречи изменить нельзя», где изображён Владимир Высоцкий, и подписью: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чём поговорить. Мы тоже любим Высоцкого».