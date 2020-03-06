Никита Высоцкий обратится к юристам из-за фото отца в рекламе ФБР

Короткая ссылка
Никита Высоцкий, сын советского артиста Владимира Высоцкого, прокомментировал в беседе с RT использование фотографии отца в рекламе ФБР. Он заявил, что намерен обратиться к юристам по этому вопросу.
Никита Высоцкий обратится к юристам из-за фото отца в рекламе ФБР
  • globallookpress.com

«Безусловно, что-то надо будет сделать. Я поговорю с юристами (и уже с некоторыми поговорил), и с братом со своим, и с представителями Марины Влади. Это сделано без нашего согласия и в этом смысле незаконно... Использовать образ отца моего они не имели права», — сказал Высоцкий. 

Он отметил, что судиться в США с ФБР достаточно сложно и дорого.

«Надо посмотреть, надо всё взвесить, безусловно, отреагировать надо. Высоцкий не должен быть чем-то, что на дороге валяется. Его образ важен миллионам людей, поэтому отреагировать надо», — подчеркнул он.

Ранее ФБР разместило на своей странице в Facebook рекламу ведомства на русском языке с кадром из телесериала «Место встречи изменить нельзя», где изображён Владимир Высоцкий, и подписью: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чём поговорить. Мы тоже любим Высоцкого».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить