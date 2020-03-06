Эксперт прокомментировал использование образа Высоцкого в рекламе ФБР

Политический аналитик издания PolitRussia.ru Роман Романов прокомментировал использование образа Владимира Высоцкого в рекламе ФБР, запущенной в соцсетях на территории США.

В беседе с ФАН он отметил, что в последние годы ФБР активно работает по так называемому русскому вопросу.

Романов уточнил, что в конце позапрошлого года американская спецслужба искала людей, которые активно владеют русским языком.

По его словам, причиной интереса к русской теме со стороны ФБР и Пентагона является тренд по поиску «русского следа» во внутренних делах США.

«По сути, США сейчас ищут способы давления на российских граждан, чтобы потом получить инструменты давления на российскую власть», — убеждён Романов.

Ранее Никита Высоцкий в беседе с телеканалом «360» прокомментировал фото отца в рекламе ФБР.