В ЕК назвали главное «оружие» ЕС против коронавируса

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес рассказала, что является главным «оружием» Европейского союза против коронавирусной инфекции COVID-2019.

По её словам, в настоящий момент в большинстве стран ЕС выявлено порядка 4 тыс. случаев заражения.

«Ситуация меняется быстро, Евросоюз должен готовиться к тому, что эти цифры будут быстро расти в ближайшие недели», — цитирует её ТАСС.

Кириакидес призвала жителей объединения к ответственному поведению и соблюдению всех гигиенических норм

«Мы должны оставаться спокойны и помнить, что главное наше оружие в подобных ситуациях — это наша европейская солидарность», — заключила еврокомиссар.

Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов назвал «лучшее лекарство от коронавируса».