В ЕК назвали главное «оружие» ЕС против коронавируса
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По её словам, в настоящий момент в большинстве стран ЕС выявлено порядка 4 тыс. случаев заражения.
«Ситуация меняется быстро, Евросоюз должен готовиться к тому, что эти цифры будут быстро расти в ближайшие недели», — цитирует её ТАСС.
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«Мы должны оставаться спокойны и помнить, что главное наше оружие в подобных ситуациях — это наша европейская солидарность», — заключила еврокомиссар.
Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов назвал «лучшее лекарство от коронавируса».