Проживающая в Канаде россиянка прокомментировала ситуацию с коронавирусом

Жительница Владивостока, более 10 лет работающая в Ванкувере, прокомментировала ситуацию с коронавирусом.

«Я сначала не поверила, когда мне знакомые рассказывали про то, что народ обезумел в магазинах, а вчера сама убедилась, когда увидела, что в двух крупных супермаркетах нет туалетной бумаги», — цитирует Елену Vostokmedia.com.

Россиянка также утверждает, что в магазинах не было соли. Кроме того, раскупают рис и консервы.

Ранее жительница Екатеринбурга Леонора Орлова, находящаяся в Италии, в беседе с URA.RU прокомментировала ситуацию с распространением коронавируса.