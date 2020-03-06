В Бутане заявили о первом случае заболевания коронавирусом

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Премьер-министр Бутана Лотай Церинг объявил о первом случае заболевания в стране коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Бутане заявили о первом случае заболевания коронавирусом
  • Reuters
  • © Francis Mascarenhas

Как пишет The Jakarta Post, коронавирус обнаружен у 76-летнего жителя Соединённых Штатов, который прибыл в королевство через Индию 2 марта.

Уточняется, что власти Бутана приняли ряд мер по отслеживанию возможных других заразившихся.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 79 странах.

По последним данным, в Китае число заражённых достигло 80 552, а 3042 пациента скончались.

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