Путин выразил соболезнования в связи с кончиной экс-генсека ООН

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Перу Мартину Альберто Вискарре Корнехо в связи с кончиной бывшего Генерального секретаря ООН Хавьера Переса де Куэльяра, который был перуанским дипломатом.
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной экс-генсека ООН
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Примите самые искренние соболезнования в связи с кончиной видного перуанского дипломата и политика, бывшего Генерального секретаря ООН Хавьера Переса де Куэльяра», — говорится в телеграмме.

Вместе с этим Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким покойного, а также правительству и народу Перу.

Ранее сообщалось, что перуанский дипломат Хавьер Перес де Куэльяр, который занимал пост Генсека ООН в 1982—1991 годах, скончался в возрасте 100 лет.

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