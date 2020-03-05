Путин выразил соболезнования в связи с кончиной экс-генсека ООН
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Примите самые искренние соболезнования в связи с кончиной видного перуанского дипломата и политика, бывшего Генерального секретаря ООН Хавьера Переса де Куэльяра», — говорится в телеграмме.
Вместе с этим Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким покойного, а также правительству и народу Перу.
Ранее сообщалось, что перуанский дипломат Хавьер Перес де Куэльяр, который занимал пост Генсека ООН в 1982—1991 годах, скончался в возрасте 100 лет.