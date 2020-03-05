Зариф назвал астанинский процесс механизмом, снизившим насилие в Сирии

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Астанинский процесс является единственным механизмом, который позволит снизить уровень насилия в Сирии и стабилизировать ситуацию в стране. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Мы убеждены, что на сегодняшний день в Сирии единственным механизмом, позволившим серьёзно снизить уровень насилия и сделать шаг к установлению стабильности, стал астанинский процесс», — цитирует агентство IRNA Зарифа.

Министр уточнил, что встреча в подобном формате должна состоятся как можно скорее.

Он также добавил, что глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с ним подтвердил такую необходимость.

Ранее в МИД России заявили, что Москва привержена строгому выполнению взятых на себя обязательств в рамках астанинского процесса и меморандума по Идлибу.

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