Зариф назвал астанинский процесс механизмом, снизившим насилие в Сирии
«Мы убеждены, что на сегодняшний день в Сирии единственным механизмом, позволившим серьёзно снизить уровень насилия и сделать шаг к установлению стабильности, стал астанинский процесс», — цитирует агентство IRNA Зарифа.
Министр уточнил, что встреча в подобном формате должна состоятся как можно скорее.
Он также добавил, что глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с ним подтвердил такую необходимость.
Ранее в МИД России заявили, что Москва привержена строгому выполнению взятых на себя обязательств в рамках астанинского процесса и меморандума по Идлибу.