В Ростуризме оценили ситуацию с туризмом в Египте

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Пресс-секретарь Ростуризма оценил ситуацию с туризмом в Египте.
В Ростуризме оценили ситуацию с туризмом в Египте
  • Pixabay

«Египет закрыт, туры не продаются, туристы туда организованно не ездят», — напомнил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Вместо Египта россияне выбирают такие направления, как Таиланд, Доминикана, Израиль.

«Авиасообщение есть с Каиром, может, кто-то ездит самостоятельно, Ростуризм отвечает только за туристов, которые ездят от туроператора», — уточнил пресс-секретарь.

В январе вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с проверкой аэропортов Египта.

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