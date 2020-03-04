В Ростуризме оценили ситуацию с туризмом в Египте
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«Египет закрыт, туры не продаются, туристы туда организованно не ездят», — напомнил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Вместо Египта россияне выбирают такие направления, как Таиланд, Доминикана, Израиль.
«Авиасообщение есть с Каиром, может, кто-то ездит самостоятельно, Ростуризм отвечает только за туристов, которые ездят от туроператора», — уточнил пресс-секретарь.
В январе вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с проверкой аэропортов Египта.