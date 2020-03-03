Эксперт оценил санкционную политику США

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Американист Юрий Рогулёв оценил санкционную политику Соединённых Штатов.
Эксперт оценил санкционную политику США
  • Pixabay

«Конечно, санкции могут действовать только по определённым поводам, и они принимаются законом. Если санкции принимаются не законом, а просто решением исполнительной власти, то, конечно, это вещь временная», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его мнению, ограничительные меры, введённые в отношении России из-за КНДР, не имеют большого значения, поэтому Вашингтон от них отказывается.

Как отметил Рогулёв, совершенно очевидно то, что санкции будут действовать, и то, что их будут продолжать использовать.

«Для США санкции пока что важный инструмент внешней политики», — пояснил он.

Ранее военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал решение американского лидера Дональда Трампа продлить на год санкции в отношении России, введённые в 2014 году в связи с ситуацией на Украине.

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