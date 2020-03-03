На Бали госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус

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На индонезийском острове Бали с подозрением на коронавирус госпитализированы несколько иностранных граждан, в том числе россиянин.
На Бали госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус
  • © Sebastian Gollnow/dpa
  • globallookpress.com

Об этом информирует новостной портал Detik со ссылкой на главу управления здравоохранения провинции Бали Кэтута Суарджайю.

По его словам, у одного из иностранцев — гражданина Японии обнаружили симптомы гриппа, когда он прилетел в аэропорт Денпасара, после чего его госпитализировали. 

«С подозрением на коронавирус были также госпитализированы четверо иностранцев, в том числе гражданин России. У них также были взяты анализы», — сообщил он.

Ранее число заражённых коронавирусом в Южной Корее возросло до 4812.

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