В Ираке предложили провести досрочные парламентские выборы в декабре
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу премьера.
«После консультаций со специалистами по Конституции я объявляю о своём решении прибегнуть к добровольному уходу с должности главы кабинета министров», — говорится в заявлении.
Он предложил 4 декабря в качестве даты проведения досрочных парламентских выборов, а также «самороспуск парламента за 60 дней до даты выборов».
Также политик предложил рядом с урнами для голосования на парламентских выборах установить дополнительные — по голосованию на референдуме по конституционным поправкам — или же добавить пункт о поправках в Конституцию в бюллетень.
Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед Тауфик Алауи подал прошение об отставке иракскому лидеру Бархаму Салеху из-за того, что в процессе формирования правительства на него оказывалось давление.