В Ираке предложили провести досрочные парламентские выборы в декабре

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Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абд аль-Махди заявил об окончательном уходе со своего поста и предложил провести досрочные парламентские выборы 4 декабря после неудачной попытки кандидата на эту должность Тауфика Аляуи получить вотум доверия нового кабмина.
В Ираке предложили провести досрочные парламентские выборы в декабре
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу премьера.

«После консультаций со специалистами по Конституции я объявляю о своём решении прибегнуть к добровольному уходу с должности главы кабинета министров», — говорится в заявлении.

Он предложил 4 декабря в качестве даты проведения досрочных парламентских выборов, а также «самороспуск парламента за 60 дней до даты выборов».

Также политик предложил рядом с урнами для голосования на парламентских выборах установить дополнительные — по голосованию на референдуме по конституционным поправкам — или же добавить пункт о поправках в Конституцию в бюллетень.

Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед Тауфик Алауи подал прошение об отставке иракскому лидеру Бархаму Салеху из-за того, что в процессе формирования правительства на него оказывалось давление.

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