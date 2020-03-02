В Париже не нашли виновного в избиении журналистки РИА Новости
- Reuters
Как сообщила Иванова, она получила письмо за подписью прокурора.
«В письме говорится, что удалось подтвердить факты, изложенные мной в ходе дачи объяснений 2 марта о том, что мне достались удары дубинкой, но найти того, кто именно это сделал, не получилось», — приводит её слова РИА Новости.
Указывается, что установить личность полицейского помешал рюкзак, который скрывал его звание и подразделение.
Следователи вызвали для дачи объяснений глав трёх подразделений, работавших на месте. Они не опознали в нападавшем своего сотрудника.
В мае 2019 года было опубликовано видео избиения журналистки РИА Новости Виктории Ивановой французской полицией.