Спикер финского парламента отметил важность диалога с Россией
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«Нужно продолжать диалог и слушать друг друга», — цитирует РИА Новости заявление Ванханена, сделанное на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Спикер уточнил, что такие события, как обострение кризиса в Сирии и распространение коронавируса, повлияли на отношения между Финляндией и Россией и между ЕС и Россией.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьером Финляндии Санной Марин.