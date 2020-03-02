Спикер финского парламента отметил важность диалога с Россией

Спикер парламента Финляндии Матти Ванханен заявил, что с Россией необходим диалог, несмотря на изменение политической ситуации в мире.

«Нужно продолжать диалог и слушать друг друга», — цитирует РИА Новости заявление Ванханена, сделанное на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Спикер уточнил, что такие события, как обострение кризиса в Сирии и распространение коронавируса, повлияли на отношения между Финляндией и Россией и между ЕС и Россией.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьером Финляндии Санной Марин.